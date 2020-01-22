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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Истории о том, как закалялся донбасский характер

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Истории о том, как закалялся донбасский характер

В ходе необъявленной Украиной войны против ДНР понятие «донбасский характер» стало нарицательным. И герои публикации, с которыми журналист «Аргументов недели» познакомился в ДНР, – яркое тому подтверждение.

В статье в увлеченной форме рассказывается о последовательницах трудового подвига известной трактористки-землячки, также имеющей греческие корни, Паши Ангелиной, – Мария Трандафилова и Тамара Лоскутова. 76-летняя Мария Семёновна на колхозном тракторе трудилась 45 лет, 69-летняя Тамара Фёдоровна – трактористка с 40-летним стажем. Последний раз они управляли трактором прошлой весной, когда огород пахали.

С самым пожилым политзаключённым – 85-летним Мехти Логуновым, освободившимся в результате состоявшегося в конце декабря прошлого года обмена пленными между Украиной и ДНР, «Аргументам недели» удалось пообщаться в Республиканской больнице Луганска, где он совместно с другими «обменниками» проходит реабилитацию. Из больничной палаты вышел мощный старик, проведший в украинских застенках без малого 2,5 года.

Мехти Феофанович Логунов был арестован сотрудниками СБУ г. Харькова 17 августа 2017 года по сфабрикованному обвинению в государственной измене за «сбор секретных сведений про оборонные заказы Украины для России». Несмотря на полную абсурдность предъявленного обвинения, харьковский учёный-изобретатель, имеющий с советских времён более десятка авторских патентов в сфере машиностроения и переработки отходов, человек с огромным жизненным, научным и производственным опытом был осуждён и приговорён к 12 годам тюрьмы. То есть пожизненно.

Эти и другие истории жителей Донбасса читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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