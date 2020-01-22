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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Госсовет в Крыму ожидает реструктуризация

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Госсовет в Крыму ожидает реструктуризация
an-crimea.ru

Депутаты республиканского парламента ожидают реструктуризацию Госсовета РК вслед за внесением поправок в Конституцию России.

Изменения весьма вероятны, ведь обсуждение смены названия местного Госсовета, которое совпадает с названием новосозданной структуры органов власти в стране, пишет «РИА Крым», ссылаясь на источник в парламенте региона. При этом собеседник не стал называть сроки таких изменений, заметив, что все пока предпочитают наблюдать за тем, что происходит в Москве.

Отмечается, что никаких новых фамилий в Госсовете не появится. Грядущие перемены не вызывают беспокойства как в парламенте Крыма, так и в его правительстве. Работа исполнительного органа республиканской власти не омрачена ожиданием грядущих перемен и в стенах Совета министров все трудятся в штатном режиме, невзирая на смену состава правительства РФ.

Еще один источник «РИА Крым», вхожий в структуры Госдумы РФ, утверждает, что депутаты нижней палаты парламента России в кулуарах обсуждают возможные досрочные выборы в Госдуму. Они могут быть назначены на Единый день голосования, который в этом году выпадает на 13 сентября.

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