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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Жители Республики Крым и Севастополя смогут баллотироваться на пост президента России

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Жители Республики Крым и Севастополя смогут баллотироваться на пост президента России
Фото: соцсети

Жители Республики Крым и Севастополя смогут баллотироваться на пост президента России, несмотря на увеличение ценза оседлости.

Соответствующий законопроект о поправке к Конституции России внесен главой государства Владимиром ПУТИНЫМ, говорится на сайте Госдумы.

В документе говорится, что президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. Также он не должен иметь иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Однако это правило, согласно поправке, не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Ранее президент РФ Владимир ПУТИН в своем послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд изменений. Одно из них касалось времени постоянного проживания кандидата в президенты. Глава государства предложил увеличить ценз оседлости с 10 до 25 лет.

В таком случае жители Крыма и Севастополя на много лет могли потерять право участвовать в выборах президента в качестве кандидатов. Спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ заявлял, что депутаты будут обращаться в рабочую группу по изменению Конституции касаемо поправки об изменении ценза оседлости кандидата в президенты.

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