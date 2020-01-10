Путин в Ялте обсудил вопросы развития Крыма и Севастополя

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10 января 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: соцсети

Глава РФ Владимир Путин провел в Ялте совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. Президент России призвал повысить качество жизни крымчан и "навести порядок" на полуострове. Последний украинский премьер Крыма раскрыл причину сдачи полуострова России

Прежде всего, Путин поставил перед руководством Крыма задачу по решению проблем с водоснабжением. Кроме того, российский президент заявил о плохом состоянии сферы здравоохранения на полуострове.

"Особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. Масштаб задач здесь, действительно, огромный, отрасль просто находится в плачевном состоянии.. [...] Здесь хуже, чем в целом по России".

Наряду с этим глава РФ отметил, что объемы промышленного производства в Крыму и Севастополе удалось увеличить более чем в два раза, а уровень безработицы сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% в 2019-м.