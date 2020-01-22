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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве человек угрожает выбросить из окна квартиры ребенка

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве человек угрожает выбросить из окна квартиры ребенка
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве сотрудники полиции оперативно прибыли по вызову и работают на улице Восточная, где женщина закрылась в квартире и угрожает выбросить из окна маленького ребенка.  По некоторым данным, несовершеннолетнего ребенка по решению суда должны передать органам опеки, но его родственники не согласны с постановлением суда и в квартиру никого не пускают.

Полиция и представители социальной службы пытаются попасть в квартиру, хотят проверить условия жизни несовершеннолетнего, но взрослые, находящиеся с ребенком в квартире, дверь не открывают и никого пускать не хотят. На месте работают следователи.

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