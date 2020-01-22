В Москве человек угрожает выбросить из окна квартиры ребенка

//Общество 13+

22 января 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве сотрудники полиции оперативно прибыли по вызову и работают на улице Восточная, где женщина закрылась в квартире и угрожает выбросить из окна маленького ребенка. По некоторым данным, несовершеннолетнего ребенка по решению суда должны передать органам опеки, но его родственники не согласны с постановлением суда и в квартиру никого не пускают.

Полиция и представители социальной службы пытаются попасть в квартиру, хотят проверить условия жизни несовершеннолетнего, но взрослые, находящиеся с ребенком в квартире, дверь не открывают и никого пускать не хотят. На месте работают следователи.

Читайте также:

Выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем Владе Бахове сняли с эфира