Зачем 70-летнему Фёдору Конюхову такие рискованные путешествия?

//Общество 13+

22 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Неугомонному путешественнику Фёдору Конюхову уже под 70. Он совершил пять одиночных кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику и побывал на семи главных вершинах мира. Казалось бы, уже пора подумать о кресле-качалке. Однако в 2019 г. Конюхов стал первым в мире человеком, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке – на 27 тыс. км ушло 154 дня. А в следующем, 2021 году он готовится совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии.



Это будет «катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями». А строить его начнут в самое ближайшее время в Англии. Путешествие будет проходить в два этапа: в феврале-марте 2021 г. Конюхов «разомнётся» на маршруте Канарские острова – остров Антигуа протяжённостью около 3 тыс. морских миль. После чего пойдёт из Чили в Австралию – 9 тыс. миль за полгода.



«Будучи зрелым человеком, понял, что в мире нет одиночества. Ведь в океане рядом с тобой плавают киты или дельфины, в небе парят птицы, а на пути к полюсу встречаются медведи и тюлени. А ещё я точно знаю, что рядом всегда присутствуют Бог и святые, которым ты молишься. В огромном океане, кроме них, тебе никто не в силах помочь», - объясняет свои одиночные многомесячные заплывы по океанам известный путешественник.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



