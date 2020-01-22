Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Зачем 70-летнему Фёдору Конюхову такие рискованные путешествия?

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем 70-летнему Фёдору Конюхову такие рискованные путешествия?

Неугомонному путешественнику Фёдору Конюхову уже под 70. Он совершил пять одиночных кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику и побывал на семи главных вершинах мира. Казалось бы, уже пора подумать о кресле-качалке. Однако в 2019 г. Конюхов стал первым в мире человеком, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке – на 27 тыс. км ушло 154 дня. А в следующем, 2021 году он готовится совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии.

Это будет «катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями». А строить его начнут в самое ближайшее время в Англии. Путешествие будет проходить в два этапа: в феврале-марте 2021 г. Конюхов «разомнётся» на маршруте Канарские острова – остров Антигуа протяжённостью около 3 тыс. морских миль. После чего пойдёт из Чили в Австралию – 9 тыс. миль за полгода.

«Будучи зрелым человеком, понял, что в мире нет одиночества. Ведь в океане рядом с тобой плавают киты или дельфины, в небе парят птицы, а на пути к полюсу встречаются медведи и тюлени. А ещё я точно знаю, что рядом всегда присутствуют Бог и святые, которым ты молишься. В огромном океане, кроме них, тебе никто не в силах помочь», - объясняет свои одиночные многомесячные заплывы по океанам известный путешественник.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…

//новости ан

//новости ан

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…

//новости ан

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан