Аноним сообщил о

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском вокзале и в храме Христа Спасителя.

Подчеркивается, что в настоящий момент экстренные службы города проверяют информацию о "минировании" 33 станций Московского метрополитена, названия которых начинаются на "А" и "Б".

Кроме того, взрывные устройства якобы заложены на станции МЦД в Красногорске и в десяти районных судах.