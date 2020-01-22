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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Аноним сообщил о "минировании" 30 станций метро Москвы, Белорусского вокзала и храма Христа Спасителя

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аноним сообщил о
кинолог со служебной собакой, Zamir Usmanov/Global Look Press
Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском вокзале и в храме Христа Спасителя.
 
Подчеркивается, что в настоящий момент экстренные службы города проверяют информацию о "минировании" 33 станций Московского метрополитена, названия которых начинаются на "А" и "Б".
 
Кроме того, взрывные устройства якобы заложены на станции МЦД в Красногорске и в десяти районных судах.

Очередная волна "минирований" началась в столице в ноябре прошлого года.

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