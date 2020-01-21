В Москве из-за сообщений о

Два детских сада в Москве в настоящий момент проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании". Соответствующую информацию предоставил во вторник, 21 января, источник в экстренных службах.
В детские сады для проверки информации и осмотра территории направлены сотрудники оперативных служб и кинологи со служебными собаками.
Ранее сообщалось, что в столице были эвакуированы после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах семь районных судов.
Напомним, волна "минирований" в российских городах началась в ноябре прошлого года.
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