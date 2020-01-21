В Москве из-за сообщений о

//Общество 13+

21 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Два детских сада в Москве в настоящий момент проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании". Соответствующую информацию предоставил во вторник, 21 января, источник в экстренных службах.

В детские сады для проверки информации и осмотра территории направлены сотрудники оперативных служб и кинологи со служебными собаками.

Ранее сообщалось, что в столице были эвакуированы после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах семь районных судов.

Напомним, волна "минирований" в российских городах началась в ноябре прошлого года.

Читайте также:

1. Все станции столичного метро проверяют после сообщений о минировании