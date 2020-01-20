Все станции столичного метро проверяют после сообщений о минировании

//Происшествия 13+

20 января 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб рассказали, что все станции московского метрополитена проверяют после сообщений о минировании. Отмечается, что угрозы взрывов также зафиксированы в некоторых сетевых супермаркетах.

В Москве эвакуировали три роддома после сообщений о "минировании"

«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», - уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что уже было проверено более ста школ, детских садов и двадцати торговых центров. Решение об эвакуации пока не принималось.

Ранее сообщалось, что в трех округах Москвы, предположительно, в 3-м Крутицком переулке, на Вешняковской улице и 800-летия Москвы эвакуированы роддомы после «анонимного» сообщения о минировании.