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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Все станции столичного метро проверяют после сообщений о минировании

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Все станции столичного метро проверяют после сообщений о минировании
Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб рассказали, что все станции московского метрополитена проверяют после сообщений о минировании. Отмечается, что угрозы взрывов также зафиксированы в некоторых сетевых супермаркетах.

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«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», - уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что уже было проверено более ста школ, детских садов и двадцати торговых центров. Решение об эвакуации пока не принималось.

Ранее сообщалось, что в трех округах Москвы, предположительно, в 3-м Крутицком переулке, на Вешняковской улице и 800-летия Москвы эвакуированы роддомы после «анонимного» сообщения о минировании.

БА

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