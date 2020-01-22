Кому в 2020 году пришла пора уходить на заслуженный отдых?

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22 января 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2020 году право на страховую пенсию наступает у женщин, родившихся во втором полугодии 1964 года, – в 55,5 лет, а у мужчин, родившихся во втором полугодии 1959 года, – в 60,5 лет. Помимо возраста, им необходимо иметь не менее 18,6 пенсионных коэффициентов и не менее 11 лет стажа.

Право досрочного выхода на пенсию без изменений сохранено для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Аналогично - для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан.

Кроме того, на два года раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на пенсию могут выйти женщины, имеющие стаж 37 лет, и мужчины, имеющие стаж 42 года, но не ранее достижения возраста 55 лет женщинами и 60 - мужчинами. При подсчете указанным лицам страхового стажа учитывается только трудовая деятельность, иные периоды в страховой стаж не засчитываются.

Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми могут выйти на пенсию на три и четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста соответственно. То есть, если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию в 57 лет (на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений). Если у женщины четверо детей – в 56 лет (на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений). При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода, по предложению органов занятости населения.

Социальная пенсия по старости в 2020 году назначается в 62 года женщинам и в 67 лет мужчинам.

В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

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