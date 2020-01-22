В бюджет РФ внесут изменения с учетом изложенных в послании президента предложений

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22 января 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото с сайта kremlin.ru

В закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда будут внесены изменения. Такое поручение министерству финансов и министерству труда дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В сообщении говорится, что поручение сделано в целях реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию.

В планируемых изменениях в бюджете на 2020-2022 годы и бюджете ПФР речь идет, в частности, о выделении средств на предложенные Владимиром Путиным изменения в социальной сфере – это продление программы материнского капитала, увеличение выплат за второго ребенка, выдача сертификата при рождении первого, а также ряд других мер социальной поддержки населения.

В поручении премьер-министра обозначен срок его исполнения – 11 февраля 2020 года.

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