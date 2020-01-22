Самые неординарные решения и высказывания главы Крыма Аксёнова

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22 января 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Если бы существовал рейтинг самых неординарных заявлений и обещаний, то глава Крыма Сергей АКСЕНОВ занял бы в нем одно из первых мест среди российских губернаторов. Его нестандартные предложения, касающиеся подчиненных, периодически сотрясают информационное пространство Крыма.

Последний его выпад в отношении местных чиновников случился сразу после недавнего визита в республику президента РФ Владимира Путина. Глава государства провел на полуострове совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, где раскритиковал работу местных властей в разных сферах и отметил, что по развитию Севастополь значительно опережает Крым. На следующий день Сергей Аксенов заявил, что должностным лицам необходимо работать и по выходным. Он пообещал «измором взять» подчиненных, которые не намерены работать семь дней в неделю по 24 часа ежедневно.

«Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем. Я найду, как измором взять. В 12 часов и в 16 часов, чтобы на море не могли смыться», - сказал он, не уточнив, как это будет корректироваться в соответствии с законом о труде, предусматривающем обязательные выходные дни.

Впрочем, это не единственное экстраординарное заявление крымского губернатора. В ноябре прошлого года он пообещал «попить крови» у врагов страны, когда, выйдя на пенсию, станет блогером. Тогда в Крым приехала очередная группа из 20 зарубежных журналистов, которые должны были своими глазами увидеть, насколько спокоен, дружен и гостеприимен полуостров. Во время их встречи с Аксеновым был задан вопрос о том, чем глава намерен заниматься на пенсии.

«Я, когда на пенсию уйду, тоже буду блогером, и многим врагам нашей страны попью крови. В переносном смысле, вы понимаете, – попорчу нервы. Это я умею», - сказал он.

А прошлой весной глава Крыма на одном из многочисленных выездных заседаний изъявил желание привязать мэра Ялты к мусорному баку за то, что тот вместе со своими коллегами не в состоянии рассчитать нормы накопления мусора в контейнерах, из-за чего те сильно переполняются. После поддержал предложение местной жительницы, что надо бы штрафовать чиновников за мусорки и, более того, увольнять. Мэра, у которого никак не получается выполнить расчеты, Аксенов пообещал привязать к мусорному баку, пока он не проведет необходимые замеры.

Не менее одиозной стала идея крымского главы о методах наказания чиновников, нарушающих законы: «Такое впечатление, что психиатрическая больница ждет некоторых чиновников. Есть должностные лица по департаментам, которые готовят ответы. Почитаешь и плакать хочется. Надо одну такую клетку изготовить, давайте нормативный акт об этом примем. Их всех надо так возить».

В такую передвижную клетку он первым делом посадил бы бывшее руководство республиканского комитета по национальным отношениям, который был пойман на многочисленных нарушениях, связанных с использованием здания комитета и в работе по реабилитации депортированных народов.

Отдельная группа оригинальных приказов связана с одной из самых проблемных тем в Крыму – общественным транспортом. Например, после жалоб на грязь в автобусах Судака, глава РК заставил руководителя города лично в нем проехаться. Вскоре Аксенову доложили, что автобусы были в срочном порядке вымыты. Кроме того, представителю министерства курортов и туризма было поручено пройти пешком по маршруту, которым ходят местные жители до ближайшего открытого пляжа.

Немногим ранее Аксенов поручил тогдашнему главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву вместе с председателем горсовета Виктором Агеевым ездить на работу на маршрутках, а не служебных машинах. Поводом послужило усугубление ситуации с большими заторами на улицах крымской столицы.

«Уже завтра мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик. Считаю это хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения касательно своей эффективности. По итогам этих поездок ожидаю на последующем совещании предложений по стабилизации ситуации», – сказал глава республики, будучи тогда премьер-министром.

Подобные инициативы от республиканских властей исходили и раньше. Так, в феврале 2017 года из-за несоблюдения перевозчиками графика движения общественного транспорта и бездействия чиновников Аксенов рекомендовал властям Симферополя пересесть на маршрутки. Тогда сотрудники управления транспорта и связи горадминистрации проехались на городских автобусах, проверив качество оказания услуг населению. В ноябре того же года представители крымского правительства провели выездные приемы граждан и приехали на работу на троллейбусах. Попробовать передвигаться общественным транспортом Аксенов предложил и чиновникам Феодосии после многочисленных жалоб со стороны местных жителей.

А летом, когда в Крым съезжаются туристы и возрастает количество нелегальных перевозок, губернатор намеревался отбирать у таких нарушителей машины. Он предложил правительству РФ конфисковать транспортные средства при повторном нарушении. Причем гнев Аксенова коснулся не только наземного транспорта, но и морского. Было предложено конфисковывать катера, владельцы которых промышляют незаконным извозом отдыхающих.

«За один день проехали, у всех позабирали плавсредства, у кого нет документов – и на этом все закончится», – сказал он.

В копилку странных слов крымского руководителя можно добавить и его сомнения в качестве иностранной дорожной техники, с помощью которой ремонтируют местные дороги.

«Нареканий пока не было. Техника хорошая, иностранная, добротная», - отчитался глава администрации одного из районов полуострова, на что услышал от Аксенова: «Иностранная техника – это не значит, что хорошая».

Вообще, что касается благоустройства крымских улиц, парков и других объектов, Аксенов хочет видеть республику на уровне 1975 года. Он даже передал главе администрации Симферополя фотографии крымской столицы, сделанные в прошлом веке, чтобы властям было на что ориентироваться.

«Надо вернуться к 1975 году, как бы это не было смешно», - сказал АКСЕНОВ, сам, видимо, понимая некоторую нелепость инициативы.

Одним из самых шокируюших решений стало увеличение арендной платы за землю для алуштинского отеля «Калипсо». Аксенов вдруг распорядился поднять ее в тысячу раз, в результате чего отелю начислили более 71 миллиона рублей долга. При этом Аксенов был уверен, что сумма окажется для предпринимателей неподъемной и они откажутся от участка. Сейчас отель является единственным в Крыму местом отдыха с такой арендной платой. Свое мнение глава Крыма основывал на имеющихся нарушениях при строительстве объекта. Почему «Калипсо» было решено не сносить, хотя об этом заявлялось изначально, неизвестно.

В декабре 2018 года выяснилось, что Аксенов финансово помогает в выявлении коррупционеров в Крыму. Он дает деньги антикоррупционному комитету в качестве наживки для поимки взяточников. Глава комитета Александр Акшатин пояснил, что деньги для расследований через банк получать долго. Официальная процедура занимает довольно много времени, необходимо подать заявку и дождаться ее одобрения. Поэтому о такой услуге иногда приходится просить главу республики.

Ранее Сергей Аксенов сообщал, что выделил свыше двух миллионов рублей из своего кармана на поимку коррупционеров. Все средства приложены к уголовным делам как улики. Затем он посетил директора ФСБ с просьбой ускорить процесс возврата занятых у него денег, так как он «ограничен в ресурсе».

В конце прошлого года Сергей Аксенов попросил парламент о разделении должностей главы Крыма и председателя Совета министров, которые он занимал одновременно с 2014 года. Тогда председателем Совмина назначили бывшего вице-премьера Юрия Гоцанюка, а за Аксеновым оставили пост главы. До этого решения Аксенов заявлял, что деление должностей носит лишь номинальный характерисущественных изменений это не принесет.

То, что скромности Аксенову не занимать, стало ясно, когда он выразил готовность уступить свое место кому-то другому, если найдется человек, который смог бы работать лучше. Он в очередной раз признался, что рад бы уйти, да вот взвалить дела не на кого – нет рядом подходящих, работящих и выносливых плеч. Чем бы стал заниматься, подвернись возможность сбросить посильную ношу, уточнять не стал.По его словам, если он увидит, что человек «выше на голову» нынешнего руководителя, то найдет вариант, как это объяснить, чтобы должность занял более сильный кандидат.

«Специалистов хороших много, но вот руководителей, которые могут организовать работу, должен человек, который имеет навыки в управлении коллективом», – отметил глава РК.

Какие еще заявления можно ожидать от Сергея Аксенова – неизвестно. Но то, что они будут не менее смелыми и экстраординарными, не вызывает никаких сомнений.

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