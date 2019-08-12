Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым
12 августа 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика 13+
12 августа 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликован гороскоп для знаков, которым принесет удачу конец лета 2019 года
//В мире
Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе
//Общество
Гидрологи: ожидается повышение уровня воды на реках Приморья
//В мире
//Общество
//Новости партнеров
//Политика
//В мире
Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина
//В мире
//В мире
//Интервью
Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!
//Общество
Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос
//Культура
В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова
//live
//В мире
Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины
//В мире
//В мире
В ДНР допустили потерю Украиной Мариуполя в случае прорыва линии фронта ВСУ
//В мире
Власти Крыма исключили любые переговоры с Украиной по статусу полуострова
//Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой три километра
//Здоровье
Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" должна приставам 1,6 млн руб.
//Общество
//Наука
Российский ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида
«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть
Родственница заявила, что поджог 5-летней девочки в Новокузнецке - не случайность
//В мире
В столице Эфиопии будет установлен еще один памятник Пушкину
Молодая мама Юлия Ковальчук продемонстрировала стальной пресс в бикини
Суд в Петербурге арестовал афериста, похитившего у жителя Дагестана 12 млн рублей
Все авторы >>
Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском