В Архангельске злая кошка два дня продержала на кухне свою хозяйку

В Архангельске домашняя кошка два дня терроризировала свою хозяйку и не выпускала ее из кухни. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Архангельской областной службы спасения (АОСС).
ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Суворова. Спас женщину случайный прохожий, который заметил ее в окне третьего этажа. Он и вызвал спасателей. Как сообщается, хозяйка умоляла о помощи. По ее словам, кошка просто "взбесилась".
Кошка никогда не отличалась хорошим характером, а тут и вовсе стала нападать на хозяйку при любой попытке покинуть кухню. Спасатели вскрыли дверь, поймали кошку в одеяло и, несмотря на активное сопротивление животного, поместили его в переноску.
Читайте также:
1. Видео: отважный кот вступил в схватку за территорию с тремя койотами
2. В Марий Эл сделают кошачью карту страны