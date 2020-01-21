В Архангельске злая кошка два дня продержала на кухне свою хозяйку

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21 января 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Архангельске домашняя кошка два дня терроризировала свою хозяйку и не выпускала ее из кухни. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Архангельской областной службы спасения (АОСС).

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Суворова. Спас женщину случайный прохожий, который заметил ее в окне третьего этажа. Он и вызвал спасателей. Как сообщается, хозяйка умоляла о помощи. По ее словам, кошка просто "взбесилась".

Кошка никогда не отличалась хорошим характером, а тут и вовсе стала нападать на хозяйку при любой попытке покинуть кухню. Спасатели вскрыли дверь, поймали кошку в одеяло и, несмотря на активное сопротивление животного, поместили его в переноску.

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