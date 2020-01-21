Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Архангельске злая кошка два дня продержала на кухне свою хозяйку

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Архангельске злая кошка два дня продержала на кухне свою хозяйку
фото: pixabay.com

В Архангельске домашняя кошка два дня терроризировала свою хозяйку и не выпускала ее из кухни. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Архангельской областной службы спасения (АОСС).

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Суворова. Спас женщину случайный прохожий, который заметил ее в окне третьего этажа. Он и вызвал спасателей. Как сообщается, хозяйка умоляла о помощи. По ее словам, кошка просто "взбесилась".

Кошка никогда не отличалась хорошим характером, а тут и вовсе стала нападать на хозяйку при любой попытке покинуть кухню. Спасатели вскрыли дверь, поймали кошку в одеяло и, несмотря на активное сопротивление животного, поместили его в переноску.

Читайте также:
1. Видео: отважный кот вступил в схватку за территорию с тремя койотами
2. В Марий Эл сделают кошачью карту страны

АС

//картина дня

В мире

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически референдумом о независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил эксперт Андрей Суздальцев.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В московской школе учитель рисования заставила школьницу дорисовать вернувшемуся с войны солдату оторванную ногу. Правда жизни не нужна, главное - чтобы было "правильно…

//новости ан

//новости ан

В Москве арестовали на двое суток мужчину, который не захотел просвечивать сумку на входе в метро. Он был уверен, что рентген металлодетектора, установленный на станции…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Виски вместо незамерзайки в авто заливал сотрудник ДПС в Новосибирске и был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов…

//новости ан

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. По его словам, знаменитость оскорбила всех…

В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил…

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Харченко и опубликовал…

Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Об этом пишет…

Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей…

//новости ан

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип…