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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Марий Эл сделают кошачью карту страны

, 14:44 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Yocity12

В Марий Эл сделают кошачью карту страны
памятник Йошкиному коту на фото из соцсетей

Странный географический проект хотят создать в столице Марий Эл, городе Йошкар-Ола. Там анонсировали карту самых кошачьих мест России. Об этом сообщают местные СМИ.

«Кошачья карта» объединит информацию о музеях, скульптурах, а также известных котах. Она появится нынешним летом.

Запуск проекта обещан 27 июня. В этот день Йошкар-Ола отмечает день Йошкиного кота. Со столицей Марий Эл фразеологическое междометие «ёшкин кот» никак не связан. Просто, тут его отмечают. «Йошка» — это просторечное название Йошкар-Олы. А «ёшкин кот» появился после комедии «Любовь и голуби». Это было ругательством главного героя.

Странность проекта в его непонятном смысле. Авторами проекта стали йошкарлинец Вадим Кабанов и москвич Алексей Козловский. По большому счету, кошачьими местами в России являются все южные города. Южные города просто кишат бродячими животными семейства кошачьих.

На севере кошек не так много. Они вымерзают зимой до смерти.

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