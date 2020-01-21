«Рентген вреден для еды», москвич отказался просвечивать сумку в метро и был арестован на двое суток

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21 января 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве арестовали на двое суток мужчину, который не захотел просвечивать сумку на входе в метро. Он был уверен, что рентген металлодетектора опасен для лежавшей в ней еды. Пассажира задержала полиция на станции "Волоколамская".

33-летний гражданин отказался положить свою сумку на ленту интроскопа, и все попытки полицейских объяснить, что ничего опасного в этом нет, он игнорировал. А затем попытался прорваться в метро силой, но был задержан. Митинский суд приговорил «противника металлодетекторов» к 48-часовому аресту за отказ от досмотра, передает агентство "Москва".

В пресс-службе метрополитена заявили, что согласно исследованию, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения, воздействие рентгеновских лучей на продукты питания признано безопасным. А также напомнили, что пассажиры, которые не желают проходить досмотр, не могут пользоваться услугами столичной подземки.