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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Лиза Пескова рассказала о навыках спецназовца: "В жизни пригодится все"

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Лиза Пескова рассказала о навыках спецназовца:
Фото: Лиза Пескова, Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что обучалась этим летом в лагере по подготовке спецназовцев в Чечне. Девушка отметила, что не применяла приобретенные навыки на практике, но уверена, что они «когда-то пригодятся».

Лиза рассказала, что изучала оружие, занималась спортивной и боевой подготовкой, а также училась стрелять и драться. Она рассказала, что жила вместе с девочкой из UFC. По её словам, у них был «жесткий график» - ранний подъем, строгие диеты и ежедневные тренировки по два раза. После занятий девушка научилась владеть автоматом и пистолетом.

«Хочу пометаться топорами. Мне это очень нравится, но в тире, в качестве спортивных тренировок, не применяя на практике. Может, когда-то пригодится», - поделилась Лиза.

 

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