Дочь Пескова рассказала о взаимоотношениях с мужчинами:

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20 января 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Фото: Елизавета Пескова, Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для неё нет проблемы «разделить счет пополам» или «заплатить самой».

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«Делить счет – для меня это ненормально. Я считаю, но, опять же, видишь, я уже боюсь в наше время говорить «мужчина должен». Для меня, да, нормально, когда счет оплачивает мужчина. Конечно. И даже вопрос о том, чтобы я оплатила счет, просто не стоит. Но разные бывают ситуации», - пояснила девушка.

Елизавета отметила, что, когда она идет в кафе со знакомым из университета, то каждый платит за себя, а ситуации, когда парень сам просил её поделить счет, она не встречала. При этом девушка уточнила, что в экстренных случаях может предложить оплатить сама.

Однако, вспоминая Францию, Елизавета рассказала историю, когда её маму оскорбило предложение оплатить ужин в ресторане за неё.

«Она пришла на ужин с коллегами, и они предложили за нее заплатить. На что она начала отвечать, мол, да вы, что, вообще меня не уважаете? Вы меня оскорбили? Вы думаете, я настолько глупая, что сама не могу заработать и оплатить наш счет?» - с иронией вспоминает девушка, отметив, что во Франции – это оскорбление умственных способностей женщины.

Дочь Пескова добавила, что сама против таких моментов и так не считает.