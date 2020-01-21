Сотрудник ДПС из Новосибирска мог позволить себе виски вместо омывателя, но его уволили

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21 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НДН. Инфо

фото из соцсети

Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) из Новосибирска Дмитрий Чухрий похвалился в соцсети, что может себе позволить вместо автомобильной стеклоомывающей жидкости пользоваться крепким дорогим напитком виски Jack Daniel’s.

Видео, как мужчина в спецформе заливает в бак для омывателя жидкость из бутылки с этикеткой Jack Daniel’s, приговаривая: "Могу себе позволить", попало в соцсети, а потом и к начальству Чухрия. Новосибирские СМИ пишут, что событие в ролике происходило рядом с ЛДС "Сибирь". На этом также акцентирует внимание один из участников ролика: "Конечно, можешь. Стоишь в таком месте!"

Старший лейтенант Дмитрий Чухрий еще говорил, что мог бы оставить алкоголь для новогоднего стола, но работа важнее.

Вскоре гаишник лишился своего тепленького местечка. Дело было в декабре прошлого года.

15 января сотрудника ДПС уволили в связи с "проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел". Уволенные сотрудники МВД с такой формулировкой не могут продолжить работу в силовых структурах.

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