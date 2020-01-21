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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Дагестане женщин перестали пускать в бассейн и пытаются это скрыть

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане женщин перестали пускать в бассейн и пытаются это скрыть

В соцсетях появилась информация о том, что женщинам со вчерашнего дня запретили посещать самый большой в республике бассейн, находящийся в комплексе «Анжи Арена». 

В интернете опубликованы скриншоты с официальной страницы бассейна в инстаграме, где представительницы прекрасного пола интересуются, надолго ли продлится отмена женских абонементов. Многие девушки просят сделать хотя бы один день женским. 

Однако, как только информация стала распространяться, руководство бассейна сначала удалило комментарии, касающиеся этой темы, а затем и вовсе закрыло доступ к странице. В «Анжи Арене» телефонную трубку никто не снимает. 

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