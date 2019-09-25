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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Где на Руси жить хорошо: эксперты назвали регионы-лидеры по жилплощади

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Больше всего жилой площади в расчёте на одного члена домохозяйства зафиксировано в Чечне (в среднем 22,4 кв. м), Кабардино-Балкарии (22 кв. м) и Брянской области (21,2 кв. м). Лидерами также оказались Калмыкия (20,5 кв. м) и Дагестан (19,9 кв. м). Минимальные значения по показателю наблюдаются в Республике Тыва (10,7 кв. м), Москве (13,3 кв. м) и на Алтае (13,4 кв. м).

Как пишет сайт News.ru, в мегаполисы приезжает много людей. Поэтому порой вопрос проживания становится техническим, когда площадь жилого помещения не важна и оно нужно только для работы.

"На Кавказе основной тип расселения — малоэтажный и собственный дом является традиционной, привычной формой проживания. Самое перспективное в России — это именно малоэтажное расселение. А в мегаполисах в ситуации высоких цен на землю, на строительство, квартиру, жилой метр идёт высокоэтажная урбанизация. Сейчас строят дома в среднем по 17 этажей. Мы говорим о доме по 120–150 квадратных метров и о студиях в 20–30 метров, которые сегодня выступают лидерами для большей части населения, молодёжи", - считает эксперт-демограф Юрий Крупнов.

bl

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