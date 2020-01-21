Разве можно работать за копейки по 300 часов в месяц?

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21 января 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Средняя зарплата в России, по официальным данным, примерно 35 тысяч рублей, у большинства – намного ниже, а цены постоянно растут. Простым работягам приходится, наверное, сложнее всего. Денег постоянно не хватает, а кормить семью надо. На помощь приходит некогда очень популярный вахтовый метод работы, позволявший еще десять лет назад получить несколько средних зарплат за месяц. Увы, в наше время ситуация в корне изменилась.



Если когда-то на рабочую силу был спрос, теперь выбирать трудягам не приходится. Работодатели, конечно, этим пользуются, а командировочные соглашаются на то, что есть. Между тем условия вахтовиков с каждым годом становятся все хуже и хуже. Цены же продолжают расти, а зарплаты уменьшаться. При этом, чтобы заработать в командировке так, как 8-10 лет назад – работать нужно больше.



Вахтовиков завлекают оплатой дороги, проживания, жилья. А получается так: билет купили до работы, а чтобы ввернуться домой – отдавай из своей зарплаты. Питание тоже вычитается из оклада, так еще и продукты зачастую задерживают. Больше десяти тысяч таким образом работники дарят организации. А пожалуешься – останешься без копейки. Бытовые условия, порой, ужасающие – заселяют в старые вагончики как можно больше человек, так, что даже дышать невозможно. Вот только если приехал, куда уже деваться?



Рабочий день вахтовиков длится по 10-11 часов, а в ведомость заносят по 8 часов. Вот так и набегает за месяц более 300 часов, а зарплату рабочие получают по 50-70 тысяч.



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