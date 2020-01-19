Когда в нашей стране труд будут оценивать по достоинству?

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19 января 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Фото: соцсети

Вахтовик Сергей работает мастером электромонтажных работ на севере по 300 часов в месяц. В среднем за это время получает около пятидесяти тысяч. В трудовом договоре указаны привычные восемь часов, которые на деле становятся одиннадцатью без выходных и надбавок. Условия проживания, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Вот только так было не всегда, да и не везде. Почему сегодня все кардинально поменялось и с каких пор предприятия так обесценивают работу тех, кто трудится в жесточайших условиях?

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Средняя зарплата в России, по официальным данным, примерно 35 тысяч рублей, у большинства – намного ниже, а цены постоянно растут. Простым работягам приходится, наверное, сложнее всего. Денег постоянно не хватает, а кормить семью надо. На помощь приходит некогда очень популярный вахтовый метод работы, позволявший еще десять лет назад получить несколько средних зарплат за месяц. Увы, в наше время ситуация в корне изменилась.

Если когда-то на рабочую силу был спрос, теперь выбирать трудягам не приходится. Работодатели, конечно, этим пользуются, а командировочные соглашаются на то, что есть. Между тем условия вахтовиков с каждым годом становятся все хуже и хуже. Цены же продолжают расти, а зарплаты уменьшаться. При этом, чтобы заработать в командировке так, как 8-10 лет назад – работать нужно больше.

Один командировочный рассказал «АН» историю своей бригады: «Я как-то ездил на вахту в Беларусь. На атомной станции рабочий день у всех, кто пахал со мной, длился 10-11 часов. Зато в охрану труда табель подавали 8-ми часовой. То есть, по бумагам все нормально, люди работают как положено, а на деле… Сейчас вот хотят ввести четырехдневку, а пятидневку в порядок привели? Что уже говорить об остальном. Разве народ не имеет права работать как положено?»

Кстати, подводных камней на самом деле много. Вахтовиков завлекают оплатой дороги, проживания, жилья. А получается так: билет купили до работы, а чтобы ввернуться домой – отдавай из своей зарплаты. Питание тоже вычитается из оклада, так еще и продукты зачастую задерживают. Больше десяти тысяч таким образом работники дарят организации (это еще смотря где работаешь). А пожалуешься – останешься без копейки. Бытовые условия, порой, ужасающие – заселяют в старые вагончики как можно больше человек, так, что даже дышать невозможно. Вот только если приехал, куда уже деваться?

Так и получается, что оклад, например, у монтажника, 70 тысяч и командировочные, а по итогу он получает 50 тысяч (для сравнения: в 2011 году монтажники получали те же 50-60 тысяч). Для сурового севера – где вахтовый метод работы наиболее распространен – это очень маленькая сумма. В хорошие же организации попасть, как говорят сами командировочные, можно только по связям. Условия же сравнимы со спартанскими, мол, такое если бы в 80-90-е увидеть, и то удивиться… но на дворе 2020! Разговоры с руководством, очевидно, ни к чему не приводят, на вопросы о соблюдении трудового кодекса у начальства один ответ: «Не нравится? Езжайте домой!».

И с каждым годом, по словам бригад, все хуже. Зарплаты упали, потому что мигранты соглашаются работать за меньшие суммы, и, конечно, работодателем выгоднее привлекать более дешевую рабочую силу. Но самое тревожное опять не в этом. За вахту чаще всего обещают большие суммы денег, но все это не совпадает с действительностью, а узнают об этом работяги только через определенный срок – на месте.

Средняя же зарплата основной массы вахтовиков, вместо обещанных 90 и 100 тысяч оказалась от 50 до 60 тысяч рублей, и тяжелейшие условия, риски, угрозы здоровью (как физическому, так и ментальному) непригодный для жилья быт и разлука с семьей зарплату почему-то не увеличивают. А выполнять приходится все, что скажут, без доплат, конечно же, даже если по факту положено.

Зато начальство за счет работников получает куда больше должного. Что на самом деле происходит по всей России. И вот тут уже интересно другое: будет ли труд в нашей стране когда-нибудь оцениваться по достоинству и почему мы работаем на тех, кто хочет нас «нагреть» и поделать с этим ничего не можем?