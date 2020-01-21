Сергей Рябков: Укрепление сотрудничества в БРИКС – одно из стержневых направлений внешней политики России

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21 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Сергей Рябков, globallookpress.com, © MFA Russia

Россия серьезно готовится к председательству в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2020 г. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на вчерашней пресс-конференции представил приоритеты сотрудничества, охватывающие практически все сферы жизни.

В свете 75-летия ООН и 75-летия окончания Второй Мировой войны программа имеет широкий размах – 150 мероприятий в 13 российских городах, включая саммиты в июле и в ноябре, свыше 20 министерских встреч. Цель председательства РФ – содействие повышению качества жизни, согласуется с повесткой мирового развития.

БРИКС − важный компонент системы глобального управления

БРИКС, по словам Рябкова, это «образцовый пример стабильности». Этот клуб по интересам стал «полноформатным механизмом многопрофильного стратегического партнерства». Он открыт для диалога со странами региона каждого члена «пятерки»и мира в форматах «БРИКС+» и «БРИКС-аутрич».

Приверженность БРИКС соблюдению международного права подтверждена в Декларации Бразилиа. В этой связи Рябков подчеркнул право выбора пути развития и уважение специфики стран, без искусственного форсирования событий. Как объяснял МИД, Россия выступает против порядка, основанного на выдуманных и часто меняющихся правилах.

Гармоничное, «бесшовное» председательство РФ в БРИКС

Рябков отметил, что Россия в БРИКС будет продвигать глобальную повестку дня, укреплять многополярный, более справедливое, демократичное мироустройство и искать коллективный ответ на вызовы.

В фокусе внимания находится противодействие терроризму; отмывание доходов; незаконный оборот наркотиков; коррупция; трансграничная организованная преступность; международная информационная безопасность; защита прав Интернет пользователей, которые часто попираются, без их ведома; мирное освоение космоса; миротворчество и проблемы мировое развития.

БРИКС остается площадкой для диалога в области контроля над вооружениями. Страны объединены задачей укрепления режима ДНЯО. Россия и Индия ответственно подходят к архитектуре международной безопасности и выступают за сохранение иранской сделки. Хорошо бы, если мы более сплоченно выступали на международной арене.

Расширение финансово-экономического сотрудничества

Рябков осветил деятельность Нового банка развития, который выдал займы на сумму 2,7 млрд. долларов для 10 проектов. Для запуска 50 инвестиционных проектов было одобрено 15,1 млрд. долларов. В 2019 г. было потрачено 7 млрд. долларов на 22 инвестиционных проекта.

Кроме этого, Рябков выделил платформы для энергетических исследований, экологически чистых технологий («Чистые реки»), институционализацию Женского делового альянса, повышение эффективности Делового альянса, развитие удаленных регионов, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и защиту окружающей среды, партнерство по вопросам новой промышленной революции.

Объем взаиморасчетов в национальных валютах в БРИКС будет увеличиваться через систему обмена банковской информации и создание финансовых инструментов. Вероятно, включение вопросов защиты биоресурсов в общую повестку дня.

Предполагается вовлечение бизнес и экспертного сообщества, СМИ и НПО. Был создан Экспертный совет БРИКС. Скоро, появится Сетевой университет БРИКС.

Председательство РФ рассматривается прологом для стратегического сотрудничества в БРИКС на основе дружбы, взаимоуважения и доверия.

Вопросы «Аргументов недели» к Сергею Рябкову

- Будут ли приглашены западные партнеры на мероприятия БРИКС в 2020 г.?

- Что касается приглашения представителей западных стран на официальные мероприятия в период российского председательства, то приглашаются страны БРИКС, а также страны, которые входят в форматы «БРИКС-аутрич» и «БРИКС+». В соответствующем перечне стран традиционного Запада нет. Есть форматы другого, более открытого, свойства – академические встречи для взаимодействия с представителями западных стран. Но это не означит, что формат БРИКС – закрытый.

Любые мероприятия БРИКС, документы, решения и ход обсуждения тех или иных вопросов на высшем уровне в принципе доступны тем, кто проявляет к этому интерес. Все это в доступе. И так будет дальше.

БРИКС работает без скрытой повестки дня. Нет попыток превратить БРИКС в Бильдербергский клуб или нечто подобное. Совершенно противоположное – открытая архитектура, не содержащая элементы какого-либо геополитического вызова кому бы то ни было.

- Предусматривается ли расширение формата БРИКС в долгосрочной перспективе?

- Что касается расширения объединения, то, я думаю, что нам нужно на нынешнем этапе идти по пути, прежде всего, углубления практического сотрудничества, дальнейшего наращивания его материальной отдачи, конкретизации работы по многим направлениям, фокусировке на том, чтобы наши страны, наши народы, наши общества чувствовали БРИКС «создаёт разницу», если употребить кальку с английского, что наличие БРИКС значимо с точки зрения появления новых позитивных элементов в экономическом, социальном, научно-техническом, любом другом развитии наших государств. Поэтому о расширении БРИКС говорить можно, наверное, скорее, абстрактно в качестве определённой цели на дальнейшую перспективу.

Пока же мы фокусируемся на работе именно в этом формате и в форматах «аутрич» и БРИКС+, вполне позволяющих заинтересованным странам находить формы взаимодействия с участниками объединения.

- Будет ли расширена повестка за счет вопросов цифровой экономики, внедрения искусственного интеллекта?

- Цифровая экономика, новая промышленная революция, Интернет вещей, искусственный интеллект – весь этот комплекс вопросов, будет фундаментальным образом отрабатываться нами вперед, в том числе в процессе подготовки обновленной версии «Стратегии экономического партнерства» БРИКС.

Цифровизация экономики является одним из наших приоритетов. Мы в этом смысле поддерживаем преемственность с бразильским председательством.

Мы думаем, что эта же линия, этот же тренд будет подхвачен нашими индийскими друзьями. При понимании партнеров по линии БРИКС, если получится своевременно доработать «Стратегию экономического партнерства» БРИКС, то соответствующее решение будет принято на саммите в Петербурге. Это станет руководством к действию соответствующим правительственным структурам и сигналом бизнес сообществам.

В целом «партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста» – девиз нашего председательства, нуждается в неустанном выдвижении новых совместных инициатив. И все это во имя многополярного, справедливого мира, без американского диктата, лишенного созидательного начала,без навязывания чужой повестки.

Надеемся, что председательство РФ в БРИКС приведет к позитивным изменениям внутри страны, в частности, к увеличению инвестиций, повышению занятости и улучшению качества жизни.

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