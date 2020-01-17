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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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МИД РФ: внешняя политика РФ не изменится после отставки правительства

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МИД РФ: внешняя политика РФ не изменится после отставки правительства
фото: МИД РФ, wikipedia.org

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отставка правительства никак не повлияет на внешнюю политику страны. По его словам, страна продолжит следовать той линии, которая проводится сейчас.

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«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом», - пояснил дипломат.

Рябков отметил, что МИД РФ работает над укреплением статуса страны в мире. Замминистра добавил, что «внешнеполитическая линия» России пользуется авторитетом в международном сообществе, а к предложениям и действиям Москвы относятся внимательно.

«… она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан … так будет и дальше», - заключил он.

 

БА

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