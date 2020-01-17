МИД РФ: внешняя политика РФ не изменится после отставки правительства

//Политика 13+

17 января 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МИД РФ, wikipedia.org

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отставка правительства никак не повлияет на внешнюю политику страны. По его словам, страна продолжит следовать той линии, которая проводится сейчас.

Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве

«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом», - пояснил дипломат.

Рябков отметил, что МИД РФ работает над укреплением статуса страны в мире. Замминистра добавил, что «внешнеполитическая линия» России пользуется авторитетом в международном сообществе, а к предложениям и действиям Москвы относятся внимательно.

«… она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан … так будет и дальше», - заключил он.