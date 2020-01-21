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21 января 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: St. Louis Post-Dispatch

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день. Ему было 86, ей - 83. Американцы Джек и Харриет Моррисон скончались 11 января 2020 года в доме престарелых города Сент-Луис (штат Миссури).

Супруги до последнего держались за руки. Джек и Харриет Моррисон умерли в один день с разницей в несколько часов.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин и через несколько месяцев поженились. В семье родились двое сыновей. Родители вырастили детей.

Год назад из-за болезни пожилые супруги Моррисон стали жить в доме престарелых, написала городская газета St. Louis Post-Dispatch. В заведении их кровати стояли рядом, чтобы пожилые муж и жена могли держаться за руки.

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