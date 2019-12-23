//Происшествия 13+
Тела пожилых супругов и их сына нашли в одной из квартир Уфы
23 декабря 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
23 декабря 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
О технике и не только
Владимир Зыков
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Украина одержала победу в «газовой войне» с Российской Федерацией. Об этом после подписания «Газпромом» и «Нафтогазом» нового соглашения о транзите заявил Сергей Лещенко…
Политика
Политика
Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».
Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…
9 декабря исполком ВАДА выгнал Россию с двух предстоящих Олимпиад…
Сокрушительная победа на парламентских выборах премьера Великобритании…
Состоялось очередное вручение литературной премии «Большая книга». Кто…
10 сентября 1942 года в Берлине погас свет – это Василий Решетников…
Под Новый год эксперты взглянули на рост доходов бюджета: открылась…
Уникальные сокровища РФ, которые Запад жаждет заполучить, но не может
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Как известно, что бы ни производили в России, получается автомат…
В преддверии Нового года витрины наполняются призывами: «Три берёшь…
Паисий Святогорец, схимонах Константинопольской православной церкви, полагал, что в будущем Россию ждет вооруженное столкновение с Турцией. Об этом…
Обозначены два признака приближающегося инсульта головного мозга. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад эксперты в области…
Популярные видеосервисы YouTube и «Яндекс.Видео» могут в любой момент навсегда заблокировать на территории РФ из-за нарушения закона о пиратстве…
Житель Китая пытался провезти на территорию России 79 килограммов человеческих волос. Мужчина хотел проехать в Забайкальский край через международный…
По чьей вине сгорел единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов"
Столица нашей родины породила немало стереотипов. Досталось здесь и москвичам, которых попеременно обвиняют то в отсутствии трудолюбия, то в праздности, то в отсутствии…
На линии соприкосновении около Марьинки в Донецкой области якобы активизировались «российские снайперы». С соответствующим заявлением выступили в штабе военной операции…
Тела пожилых супругов и их взрослого сына обнаружили в одной из квартир Уфы. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 23 декабря, сотрудники…
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке. Об этом рассказал…
В пресс-службе авиакомпании "Победа" утром в понедельник, 23 декабря, опровергли информацию о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Кирове, о чем…
Основатель онлайн-сервиса по трудоустройство Ольга Аринина объяснила, почему в России одними из самых востребованных специалистов оказались кассиры и повара.
Уже третий год подряд Россия страдает от телефонного минирования государственных учреждений. Из этого можно сделать вывод, что спецслужбы не могут защитить общество…
В СМИ в понедельник появилась информация о том, что продюсер Александр Цекало буквально "выкупил" у бывшей жены фамилию, чтобы его новая супруга Дарина Эрвин тоже смогла…
Общество
Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…
Такая необходимая перед Новым годом покупка как живая ель может принести не только праздничное настроение, но и массу проблем. К примеру, на ней в дом могут проникнуть…
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в понедельник рассказал, что граждане страны, которые откладывают свой выход на пенсию по старости минимум на один год,…
Происшествия
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в кировском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня сообщил представитель…
Здоровье
Почти 30% американского населения не могут полноценно лечиться и пользоваться медицинскими услугами. Из-за этого многие вынуждены попросту отказываться от них.
Власти Венеции утром в пятницу, 23 декабря, предупредили о новом пике подъема воды – до 150 сантиметров над уровнем моря. Критическая отметка уровня воды находится…
Психолог Дарья Волохова рассказала, что в конце года многие начинают подводить итоги и подсчитывать свои достижения, что не всегда приносит положительные эмоции…
Общество
Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…
Президент Молдавии Игорь Додон утром в понедельник, 23 декабря, заявил, что с января будущего года его страна будет по-прежнему получать российский газ привычным путем…
Сегодня в России проводятся учения по переключению России на Рунет в случае проблем с мировой глобальной сетью. На днях из-за волнений среди мусульман в Индии власти…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина утром в понедельник, 23 декабря, рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам и гостям столицы в течение…
Российский телеведущий Владимир Познер заявил во время встречи в своём московском ресторане «Жеральдин», что в конфликте между Россией и Украиной виноваты именно…
36-летняя российская актриса Светлана Ходченкова поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографией, на которой она демонстрирует вертикальный шпагат.
Происшествия
Рано утром в понедельник, 23 декабря, в Санкт-Петербурге бетоновоз столкнулся с легковушкой и стеной здания, а затем упал в Неву. Данную информацию предоставили…
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказался о намерении экс-президента Украины Петра Порошенко потребовать введения санкций против…
Шесть из десяти жителей России не отвечают требованиям цифровой экономики, в дальнейшем данный показатель еще больше увеличится. Такие выводы озвучили на круглом столе…
Недавно певица Нюша раскрыла имя наследницы. Долгое время семья звезды не разглашала информацию о том, как назвали малышку. Поклонники исполнительницы раскритиковали…
Российский сенатор Алексей Пушков сегодня прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против прямых поставок газа из России…
Медицинские специалисты рассказали о том, как распознать рак желудка на ранней стадии развития заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время…
Весьма дорогие апартаменты в Испании, одной из привлекательных стран по продаже недвижимости, имеет и руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион…
Здоровье
Диетолог предупредила россиян, что в новогоднюю ночь не стоит налегать на такой всеми любимый деликатес, как красная икра. По словам Маргариты Королевой, организм может…
Авиа, ж/д транспорт
Национальный центр авиастроения - легендарный Лётно-исследовательский институт им. Громова собираются перевести из Подмосковного Жуковского на военно-испытательную базу…
Стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурманомедов стал отцом в третий раз. У бойца и его супруги Патимат уже есть четырехлетняя дочка Фатима и двухлетний…
Утром в понедельник стало известно, что в одной из филиппинских провинций запретили продажу алкоголя. Согласно последней информации местных властей, вышеуказанные меры…
Константин Затулин, депутат Государственной Думы РФ, описал сценарий уничтожения Украины. Об этом говорится в заметке, которая появилась некоторое время назад…
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не будет делать на своем теле татуировку с супругой – певицей Валерией. Подобные рисунки на теле являются…
На Камчатке перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека. Машина опрокинулась в кювет. Известно, что в результате ДТП пострадали три человека.
Здоровье
Эксперт по кофе и чаю Елизавета Тихонова рассказала, какому чаю следует отдавать предпочтение жителям России. По словам специалиста, на правильный выбор напитка во многом…
В американском штате Виргиния случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 69 автомобилей. В управлении полиции сообщили, что в результате данной…
Врачи рассказали, как повлияет бокал шампанского в новогоднюю ночь на здоровье. Согласно последней информации специалистов, никакого вреда от 150 мл игристого вина…
Исследователи из Великобритании составили список самых опасных спиртных напитков, влияние которых на организм может быть непредсказуемым и крайне тяжелым.
Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии все еще растет. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту число погибших…
Здоровье
Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит часто есть манную кашу. Врач подчеркнула, что в совокупности с молоком и маслом манная крупа может стать…
Во Владивостоке погиб 13-летний мальчик, который пытался сделать необычное селфи на железнодорожной цистерне. Согласно последней информации источников, подросток…
Анастасия Волочкова призналась, что Новый год будет справлять не под елкой, а под пальмой. Балерина рассказала, что она вместе с друзьями улетает на праздники…
Корсика оказалась полностью изолирована от континентальной Франции из-за неблагоприятных метеоусловий. В минувшее воскресенье, 22 декабря, все паромы остались в порту…
13-летняя жительница Зеленограда скончалась вскоре после того, как приняла таблетку от головной боли. Лекарство ей дала малознакомая девушка, гулявшая в одной компании…
В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе с вечера воскресенья и до вечера понедельника. Подчеркивается, что данные меры были…
Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева назвала несколько возможных симптомов рака головы и шеи…