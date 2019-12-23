Тела пожилых супругов и их сына нашли в одной из квартир Уфы

Тела пожилых супругов и их взрослого сына обнаружили в одной из квартир Уфы. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 23 декабря, сотрудники башкирского управления СК РФ.

Тела были найдены в минувшую пятницу, но сообщить о случившемся общественности в Следственном комитете сочли необходимым лишь сегодня. Отмечается, что 68-летний мужчина, его 64-летняя жена и их 44-летний сын умерли насильственной смертью.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ближайшее время будет проведена экспертиза, полиция допросит возможных очевидцев.