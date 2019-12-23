Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Тела пожилых супругов и их сына нашли в одной из квартир Уфы

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тела пожилых супругов и их сына нашли в одной из квартир Уфы
проблесковый маячок, pixabay.com
Тела пожилых супругов и их взрослого сына обнаружили в одной из квартир Уфы. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 23 декабря, сотрудники башкирского управления СК РФ. 
 
Тела были найдены в минувшую пятницу, но сообщить о случившемся общественности в Следственном комитете сочли необходимым лишь сегодня. Отмечается, что 68-летний мужчина, его 64-летняя жена и их 44-летний сын умерли насильственной смертью.
 
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ближайшее время будет проведена экспертиза, полиция допросит возможных очевидцев.
ЕТ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан