Главы Крыма и Севастополя утвердили границу между субъектами

В Москве сегодня был подписан документ об утверждении координатной границы между Крымом и Севастополем, установленной еще в 2014 году при воссоединении Крыма с РФ.
Соответствующий документ подписали сегодня в Москве глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. В ближайшее время пакеты документов будут направлены в законодательное собрание Севастополя и Госсовет Республики Крым для ратификации.
«Четко отработали с Крымом. Все вопросы сняли в рабочем порядке. Координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться по генеральному плану», - сказал губернатор Севастополя на заседании городского правительства.
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