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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Главы Крыма и Севастополя утвердили границу между субъектами

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Главы Крыма и Севастополя утвердили границу между субъектами
Pixabay.com

В Москве сегодня был подписан документ об утверждении координатной границы между Крымом и Севастополем, установленной еще в 2014 году при воссоединении Крыма с РФ.

Соответствующий документ подписали сегодня в Москве глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. В ближайшее время пакеты документов будут направлены в законодательное собрание Севастополя и Госсовет Республики Крым для ратификации.

«Четко отработали с Крымом. Все вопросы сняли в рабочем порядке. Координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться по генеральному плану», - сказал губернатор Севастополя на заседании городского правительства.

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