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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Назначение Краснова на должность генпрокурора обсудят на ближайшем заседании СФ

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Назначение Краснова на должность генпрокурора обсудят на ближайшем заседании СФ
Совет Федерации РФ/via Globallookpress.com

Совет Федерации готов рассмотреть вопрос о назначении Игоря Краснова на должность Генпрокурора РФ уже 22 января, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил освободить действующего генпрокурора Юрия Чайку от занимаемой должности и внес в СовФед кандидатуру Игоря Краснова.

«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру», - сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Совместное заседание двух комитетов Совета Федерации, которым поручено рассмотрение кандидатуры нового генпрокурора РФ, должно состояться во вторник, 21 января. В случае одобрения вопрос о назначении Игоря Краснова решится уже на следующий день – в среду, 22 января, на ближайшем заседании Совета Федерации.

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