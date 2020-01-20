Пациентка рассказала о пьяных танцах врача в больнице под Челябинском

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20 января 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

В Миассе пациентка больницы раскрыла подробности инцидента с пьяным рентгенологом, который вместо выполнения своих должностных обязанностей, танцевал перед ней в дверном проходе. На видео, опубликованном ранее, можно заметить, что врач еле разговаривает.

«Я приехала за тем, чтобы забрать описание снимка … Я позвонила узнать у врача. Он сказал, что начнет как раз сейчас описывать снимки. Он мне сказал: "Приезжайте, я ваш снимок опишу". Я приехала, тут было закрыто, я подождала, врача нет нигде, звонила ему. В итоге он пришел пьяный, стал говорить какую-то ерунду», - вспоминает женщина.

Собеседница отметила, что он пришел, шатаясь, и от него пахло алкоголем. При этом он начал говорить пациентке, что у неё нет совести и она стала причиной его увольнения.

«Он включил компьютер и дальше ничего не мог сделать. Восемь раз он спросил меня фамилию, дату снимка. Потом он показал мне пятую точку», - пояснила женщина, отметив, что описание сделал другой сотрудник.

Напомним, что после служебной проверки провинившегося медработника уволили, а главврач приносил пациентке личные извинения.

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