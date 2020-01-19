В Челябинской области врача уволили за пьянство на рабочем месте

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19 января 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Руководство горбольницы №3 города Миасс уволило врача, который находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Главврач принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор. В Москве сотрудники ДПС приняли роды в патрульной машине

Пациентка записала на видео общение с нетрезвым врачом, от которого ей необходимо было получить описание снимка флюорографии. Женщина заранее позвонила в отделение, приехала с другого конца города и прождала полтора часа.

Главврач больницы Андрей Неучев отметил, что женщина застала врача в нерабочее время, в 18:30 (у рентгенологов рабочий день длится 6 часов): "Вероятно, медработник действительно находился в состоянии алкогольного опьянения".

"Главврач звонил пациентке, извинялся за больницу, за самого врача. Но она [пациентка - прим. ред.] выложила видео в Сеть", - прокомментировал данное ЧП представитель Министерства здравоохранения России телеканалу "Звезда".

Отметим, инцидент произошел на минувшей неделе в четверг, 16 января. В тот же день на врача написали докладную, прошла проверка. В пятницу, 17 января, с утра медицинский сотрудник городской больницы №3 уже был уволен.



