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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме оценили данные о числе пассажиров поездов в Крым

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили данные о числе пассажиров поездов в Крым
поезд на Крымском мосту, Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил данные инфоцентра "Крымский мост" о том, что по мосту прошли первые 100 поездов, которые в общей сложности перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров.

По словам депутата, это очень "внушительная цифра", которая свидетельствует о том, что интерес граждан России к полуострову как к месту комфортного отдыха очень велик. Бальбек отметил, что это было ожидаемо, поскольку Крым в настоящий момент активно развивается.

Политик уточнил, что железная дорога на территорию республики – это не просто часть глобальной логистической структуры РФ, а "зеленый свет" для всех, кто хочет посетить полуостров.

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