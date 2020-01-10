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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин сообщил, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин сообщил, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту
Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 10 января, рассказал, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту. По словам главы государства, это случится летом.

Владимир Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Владимир Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Российский лидер предоставил соответствующую информацию в рамках сегодняшнего совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам Владимира Путина, железнодорожные перевозки товаров по Крымскому мосту будут осуществляться в регулярном режиме уже с 1 июля текущего года.

ЕТ

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