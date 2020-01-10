Путин сообщил, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту

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10 января 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 10 января, рассказал, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту. По словам главы государства, это случится летом.

Российский лидер предоставил соответствующую информацию в рамках сегодняшнего совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам Владимира Путина, железнодорожные перевозки товаров по Крымскому мосту будут осуществляться в регулярном режиме уже с 1 июля текущего года.