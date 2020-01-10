Путин сообщил, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 10 января, рассказал, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту. По словам главы государства, это случится летом.
Российский лидер предоставил соответствующую информацию в рамках сегодняшнего совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
По словам Владимира Путина, железнодорожные перевозки товаров по Крымскому мосту будут осуществляться в регулярном режиме уже с 1 июля текущего года.