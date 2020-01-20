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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Жителя Татарстана отправили за решетку за штраф за тонировку

, 13:57 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: В контакте

Жителя Татарстана отправили за решетку за штраф за тонировку
фото: pixabay.com

Автомобилиста из Набережных Челнов приговорили к аресту. Таким стало наказание за неоплаченный штраф в размере 500 рублей. Сообщение появилось в одной из групп в социальной сети.

Приговором стали трое суток ареста. Его получил автомобилист за просрочку с платежом штрафа за тонировку.

«Сегодня был суд», — написала пользователь Ольга Владимировна в группе Набережные Челны Life: «Спасибо наш самый гуманный суд в мире».

Сообщается, что у приговоренного к сроку на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, у него мать не может ходить. Она инвалид I группы.

Приговор вызвал бурное обсуждение. Пользователи социальных сетей заподозрили, что мужчина был нетрезв. Однако региональные СМИ опровергли эту информацию. Штраф он получил после покупки машины, тонировка осталась от прежнего владельца.

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