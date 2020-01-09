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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

Штраф за неоплаченный проезд по платной дороге составит от 2500 до 5500 рублей

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Штраф за неоплаченный проезд по платной дороге составит от 2500 до 5500 рублей
Фото: Pixabay

Новый штраф вошёл в проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который правительство внесло в Госдуму. Планируется, что сумма штрафа для легковых автомобилей составит 2500 рублей, для большегрузов и автобусов – 5500 рублей.

Вычислять дорожных «зайцев» будут с помощью камер фото- видеофиксации, а квитанцию о наложении штрафа высылать владельцу автомобиля. В пояснительной записке к проекту поправок говорится, что постановления о наказании будет выносить Ространснадзор.

Если в течение 60 дней водитель или владелец провинившегося авто погасит задолженность перед владельцем платной дороги, то штраф будет отменен. 

ДВа

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