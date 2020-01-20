Милонов предложил не пускать детей и подростков в рестораны фастфуда

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20 января 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил оригинальный способ, благодаря которому можно оградить детей и подростков от вредной еды.

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По мнению Милонова, следует запретить детям до 16 лет посещать рестораны быстрого питания без присутствия родителей.

«Я вообще за то, чтобы государство предоставляло помощь родителям в защите здоровья своего ребенка, в защите от зависимости от социальных сетей, или компьютера, или телефона... Так и в части питания: например, запретить детям, не достигшим 16 лет, заходить в рестораны быстрого питания, типа Burger King и McDonald's, без сопровождения родителей», - заявил Милонов.