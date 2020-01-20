Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Милонов предложил не пускать детей и подростков в рестораны фастфуда

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Милонов предложил не пускать детей и подростков в рестораны фастфуда
Фото: pixabay.com

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил оригинальный способ, благодаря которому можно оградить детей и подростков от вредной еды.

В Госдуме предложили наказывать за трансляции в соцсетях во время вождения

В Госдуме предложили наказывать за трансляции в соцсетях во время вождения

По мнению Милонова, следует запретить детям до 16 лет посещать рестораны быстрого питания без присутствия родителей.

«Я вообще за то, чтобы государство предоставляло помощь родителям в защите здоровья своего ребенка, в защите от зависимости от социальных сетей, или компьютера, или телефона... Так и в части питания: например, запретить детям, не достигшим 16 лет, заходить в рестораны быстрого питания, типа Burger King и McDonald's, без сопровождения родителей», - заявил Милонов.

АБ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В России с высокоскоростным железнодорожным движением все очень сложно. С одной стороны, у нас из Москвы ходят Сапсаны в Петербург и Нижний Новгород, есть Аллегро…

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что компетентные органы государственной власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…