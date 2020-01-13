Всю жизнь в тракторной кабине: пенсионерки из ДНР не представляют себя без трактора

//Общество 13+

13 января 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели», Оксана ШКОДА ]

Молодому поколению вряд ли известно, кто такая Паша Ангелина и чем она занималась. Поэтому в качестве краткого ликбеза отметим, что, будучи участницей стахановского движения первых советских пятилеток, эта знаменитая трактористка родилась, работала и была похоронена в н.п. Старобешево на Донбассе (1913-1959 г.г.). Свои трудовые рекорды она ставила на родных ей старобешевских полях, которые с 2014 года оказались в эпицентре боевых событий, поскольку Старобешевский район входит в состав воюющей с украинскими оккупантами ДНР.

85-летний политузник Мехти Логунов: Им за всё придется ответить- дедушка ничего не спустит и ничего не простит!

«АН» побывали в селе Стыла Старобешевского района, основанном в 1779 году греческими переселенцами из крымского Бахчисарая. Это село расположено совсем рядом с линией разграничения, именно там, где накануне проводили отвод вооружения. Здесь, в Стыле, мы познакомились с двумя последовательницами трудового подвига Паши Ангелиной - трактористками Марией Трандафиловой и Тамарой Лоскутовой. Марии Семёновне -76 лет, Тамаре Фёдоровне - 69 лет. У Тамары Лоскутовой была родная сестра Нина, тоже трактористка, которая, к сожалению, уже умерла. Собственно, все трое в юности откликнулись на призыв Паши Ангелиной «Сто тысяч подруг - на трактор!», и, став механизаторами, ударно покоряли бескрайние донбасские поля. Две подруги-гречанки живут вместе: так проще и дешевле вести домашнее хозяйство, да и не скучно, поскольку их родные в основном разъехались, кто куда. Многие считают бабушек сёстрами: впрочем, после стольких лет дружбы и жизни рука об руку пенсионерки этого вовсе не отрицают.

Мария Трандафилова, Тамара Лоскутова

«Знаете, я в детстве в куклы не играла, мне нравилось держать в руках молоток, крутить всякие винтики и изучать механизмы. Меня всё это манило, поэтому школьный аттестат и удостоверение тракториста я получила одновременно. Сначала работала помощником комбайнера, а потом меня пересадили на трактор, на котором я протрудилась 45 лет, и который стал неотъемлемой частью моей жизни», - рассказывает Мария Семёновна.

«А мне вот недавно подарили трактор, на котором я когда-то работала, на юбилей, так мы с Марией решили отдать его моему племяннику, пусть он на нём работает! Мы его учим этой профессии, к нам, кстати, много молодых приходит советоваться по тракторам. Мы же эти машины знаем, как свои пять пальцев, любую поломку можем устранить», - говорит, в свою очередь, Тамара Фёдоровна, трактористка с 40-летним стажем.

Мария Трандафилова была награждена орденом «Знак почёта», у Тамары Лоскутовой - ордена «Трудовой Славы» 2-й и 3-й степеней. Помимо этого у них множество различных грамот и благодарностей за нелёгкий труд. Бабушки с гордостью показывают награды и делятся воспоминаниями о далёком прошлом.

На наш вопрос, когда крайний раз подружки-сёстры садились за руль любимой сельхозмашины, они наперебой объясняют: «Да мы прошлой весной пахали огород, и легко с этим справляемся! Этим летом свой огород также сами обработаем, и ещё кому-то из односельчан вспашем».

Пока мы удивляемся трудовому запалу пенсионерок-трактористок, бабушки показывают бережно хранящиеся десятилетиями газетные вырезки и выцветшие чёрно-белые фотографии. И, кажется, ныне покойная трактористка Нина Лоскутова тоже незримо присутствует в этом доме...

«Я люблю мужскую работу, а вот шитьё и вязание не для меня! И дом, в котором мы сейчас с Тамарой живём, я ещё в юности практически сама возводила, из покосившейся деревянной избы делала. А недавно вот приехали электрики и спилили нам верхушку сосны, мол, она электропроводам мешает! Мы говорим им: не пилите, это дерево наш дом от обстрелов защищало, мало ли, а вдруг снова начнут нас бомбить?», - Мария Трандафилова грустно улыбается, очевидно, вспоминая ужас пережитого в 2014-2015 годах.

Тогда украинские фашисты «насыпали» в их живописное греческое село немало смертоносного железа. В Стыле не было расположено военных частей армии ДНР, о чём каратели не могли не знать, но, тем не менее, они остервенело били по мирным жителям, по пенсионерам и детям… К счастью, бабушки-трактористки не пострадали: несмотря на возраст, они (по их же словам) довольно прыткие, поэтому успевали прятаться в укрытие.

Грустную военную тему трактористки внезапно переводят в более привычное для них «тракторное» русло, оживлённо начиная обсуждать плюсы и минусы первых гусеничных тракторов, рассказывать, как правильно во время мороза заводить сельскохозяйственную технику и объяснять принцип работы кардана. По ходу «механизаторской лекции» бабушки вспоминают забавные эпизоды своей трудовой биографии, а вспомнить им есть что: в советское время в Стыле функционировали целых три колхоза, что само по себе являлось уникальным фактором для отдельно взятого села. Тысячи гектаров пахоты, овцы, коровы, кони и прочая живность были визитной карточкой некогда богатого поселения. Сейчас, увы, об этом остались лишь воспоминания, а былое благополучие покрылось густым туманом депрессии и нищеты.

Обе бабушки - гречанки. Они готовят невероятно вкусные чебуреки по специальному греческому рецепту, делают домашнее вино, содержат живность, во дворе и в доме у них уютно и чисто. Пенсионерки весёлые и общительные, они ведут довольно активный образ жизни, справляются с легковушкой: говорят, что ездят на ней по делам. Правда, за руль в основном садится Тамара Федоровна: у Марии Семеновны с некоторых пор проблемы со спиной, поэтому рулить легковым автомобилем ей неудобно. То ли дело трактор: в его кабине, по словам заслуженной трактористки, она не чувствует ни боли, ни усталости, ни каких-либо неудобств.