Как решат проблему газификации двух южноуральских районов

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13 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области возникла проблема газификации Октябрьского и Троицкого районов. Местной газораспределительной станции не хватает мощности. К решению вопроса подключился депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.

Как сообщает агентство Полит74, необходима реконструкция ГРС, которая находится в компетенции «Газпрома». Но у проекта нет экономической целесообразности, так как реализацию газа в регионе осуществляет независимый поставщик ПАО «Новатэк».

- Задействованы все структуры и ведомства на уровне первых руководителей: председатель комитета Госдумы по энергетике Завальный П.Н., правительство Челябинской области, ПАО «Газпром» (зампредседателя правления Маркелов В.А.), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Сегодня встречался с вице-губернатором региона Сергеем Шалем. Он проинформировал, что уже сделано, и какие варианты предлагают власти региона для решения проблемы, - говорит Анатолий Литовченко.

В Октябрьском районе еще не газифицированы 44 населенных пункта, из которых 23 потенциально могут быть подключены к газопроводу высокого давления, проложенному от ГРС «Троицкая». При этом часть жителей уже оплатила подключение, а некоторые провели к своим домам трубы, разобрали «буржуйки» и избавились от печного отопления.

Напомним, за три года из бюджета области будет вложено более 3 миллиардов рублей в реализацию проектов газификации. Эти планы предполагается осуществить в рамках перезапуска программы, инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.