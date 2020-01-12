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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Она на искусственной вентиляции, у нее множество ножевых ранений", депутат рассказал, что это уже второе нападение на его жену

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Как выяснилось, на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили напали второй раз за два года. Он рассказал, что первый случай произошёл осенью 2018-го и не исключил, что это связано с его деятельностью.

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Как мы уже писали, второе нападение произошло буквально на днях. «Ударили по голове дважды — было сотрясение мозга. Никого не нашли. После этого я очень серьёзно снизил градус своей активности депутатской. Понятно, что у меня есть конфликты с депутатами другими, с управой и с ГБУ Жилищник, но я не могу сказать точно, что нападение — это следствие каких-то моих действий», - цитирует народного избранника канал «Подъём».

Хананашвили добавил, что его жена уже пришла в сознание, но состояние крайне тяжелое. «Она сейчас на искусственной вентиляции лёгких, потому что задеты оба лёгких, говорить не может. У неё множество ножевых ранений, одно попало в шею, из-за этого была большая потеря крови», - сообщил муж пострадавшей.

БИ

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