В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу

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11 января 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну из больниц города.

«Я сейчас в больнице, иду к ней как раз. Состояние тяжёлое. Напавшего я не знаю. Это к полиции вопросы». Преступник подкараулил Светлану Хананашвили возле дома в Новых Черёмушках, набросился на неё с ножом, а затем скрылся.

Супруга народного избранника — главный бухгалтер ООО «ПБФ Групп». Возбуждено уголовное дело, возможно нападение связано непосредственно с ее работой, но также проверяется и версия ограбления, сообщает канал "Подъем".