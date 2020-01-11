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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Российский адмирал оценил высказывание украинского аналитика о «похоронах» «надводного флота» России

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Российский адмирал оценил высказывание украинского аналитика о «похоронах» «надводного флота» России
Вячеслав Попов, фото с сайта duma-murman.ru

Адмирал, бывший командующий Северным флотом РФ Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится в плачевном состоянии.

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Вячеслав Попов заявил, что сейчас Черноморский флот обеспечивается новейшими кораблями, подводными лодками, восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре и является наиболее развивающимся. Он подчеркнул, что возможность развивать ЧФ появилась после того, как Крым вошел в состав России.

Российский адмирал считает высказывание председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка абсолютно безграмотным, - передает радиостанция «Говорит Москва».

Попов призвал Романюка сначала посмотреть на состояние украинского флота, а потом оценивать российский.
В Сети также высмеяли это заявление Романюка.

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