Российский адмирал оценил высказывание украинского аналитика о «похоронах» «надводного флота» России

//Общество 13+

11 января 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Попов, фото с сайта duma-murman.ru

Адмирал, бывший командующий Северным флотом РФ Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится в плачевном состоянии.

На Украине заявили, что у России "нет надводного флота"

Вячеслав Попов заявил, что сейчас Черноморский флот обеспечивается новейшими кораблями, подводными лодками, восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре и является наиболее развивающимся. Он подчеркнул, что возможность развивать ЧФ появилась после того, как Крым вошел в состав России.

Российский адмирал считает высказывание председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка абсолютно безграмотным, - передает радиостанция «Говорит Москва».

Попов призвал Романюка сначала посмотреть на состояние украинского флота, а потом оценивать российский.

В Сети также высмеяли это заявление Романюка.