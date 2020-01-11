В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о

В Сети высмеяли заявление председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка о том, что у России «нет надводного флота». Пользователи призвали эксперта обратить сначала внимание на проблемы украинского флота, а потом критиковать РФ.
«А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?», - возмутился один из подписчиков.
Один из пользователей саркастично отметил, что Северного потока-2 и Крымского моста тоже не существует. Другие задались вопросом, где Украина находит «таких идиотов».
Ранее Юрий Романюк заявил, что турецкий и румынский флот превосходят по боеспособности Черноморский флот. При этом у России есть только подводные атомные лодки, которые представляют реальную угрозу.