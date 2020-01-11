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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о "плачевном состоянии" Черноморского флота

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Сети высмеяли украинского эксперта за слова о
Фото: pixabay.com

В Сети высмеяли заявление председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка о том, что у России «нет надводного флота». Пользователи призвали эксперта обратить сначала внимание на проблемы украинского флота, а потом критиковать РФ.

На Украине заявили, что у России

На Украине заявили, что у России "нет надводного флота"

«А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?», - возмутился один из подписчиков.

Один из пользователей саркастично отметил, что Северного потока-2 и Крымского моста тоже не существует. Другие задались вопросом, где Украина находит «таких идиотов».

Ранее Юрий Романюк заявил, что турецкий и румынский флот превосходят по боеспособности Черноморский флот. При этом у России есть только подводные атомные лодки, которые представляют реальную угрозу. 

БА

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