Сталину предложили принять евреев из Германии и Польши, а он отказался – почему?

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10 января 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Фото: соцсети

Еврейский вопрос поражал своей актуальностью не одну сотню лет. Как известно, пик пришелся на конец 30-х – начало 40-х гг. Именно тогда по миру активно распространялась «фашистская зараза», щадящая исключительно тех, кто был рожден арийцами. Впрочем, изначально евреев истреблять не планировалось, Гитлер хотел просто спровадить их со своих территорий с глаз долой. Неожиданно в СМИ всплыл документ, подтверждающий столь необычное для кровожадного фюрера намерение.

В закромах РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории) хранится удивительный документ, остававшийся неизвестным в течение долгих лет. В письме от 9-го февраля 1940-го года Начальник Переселенческого Управления при СНК СССР Е.М. Чекменев обращается к Председателю Совета Народных Комиссаров В.М. Молотову с просьбой рассмотреть «...вопрос организации переселения еврейского населения из Германии в СССР – конкретно в Биробиджан и Западную Украину...» Ход делу дали обращения Берлинского и Венского переселенческих бюро, которые в ту пору занимались депортацией граждан-евреев. Согласно документу, немцы предлагали СССР забрать к себе украинцев, белорусов, русинов (восточные славяне, населяющие Закарпатье, восток Словакии, юго-восток Польши, северо-запад Румынии) и русских. Предполагается, что отправителями значились Адольф Эйхман (Берлин) и Франц Йозеф Хубер (Вена). Особое значение имеет и то, что документ с приложением на 6-ти листах (оригинал которого до сих пор не найден) был направлен не вГлавное управление лагерей НКВД, именуемый ГУЛАГом, а в ведомство, отвечающее за подготовку и осуществление плановых и в основном добровольных государственных переселений. Впрочем, ответ советской стороны не заставил себя ждать, мол, благодарим великодушно, но ваших евреев забрать мы не можем!

Адольф Эйхман – дружелюбная или карающая рука для немецко-польских евреев?

С 34-го года он плотно занимался депортацией юде с территории Германии, в 38-ом году после того, как Австрия стала частью Германии, был переброшен уже в Вену. Механизм «избавления земли от жидов» заработал при нем вовсю. У дверей Управления возникали длинные очереди, которые с каждым днем только увеличивались. Образовавшийся коллапс был связан с тем, что богатые и влиятельные евреи, привлекавшие к оформлению документов адвокатов, влезали без очереди. Неимущие же простаивали в толпе месяцами. Впрочем, с приходом Эйхмана все упростилось – к худу или к добру, но он ускорил выдворение бедняков из государства. Сформированное же в 38-ом году «Центральное агентство по еврейской эмиграции» только за первые месяцы выселило из Австрии около 25 тысяч человек. А функционировало оно не при поддержке федерального бюджета, а за счет самих эмигрантов, вынужденных финансировать собственный «пинок» из родины.

Невзирая на ноябрьскую «Ночь разбитых витрин», когда улицы были покрыты осколками окон «еврейских» зданий, унтерштурмфюрер (лейтенант в вермахте) Эйхман предлагал, освободив заключенных из Дахау и Бухенвальда, вывезти их на отдаленный континент, да и вовсе предать забвению. Однако столь гуманное предложение мгновенно отвергли. Тем не менее, неугомонный офицер трепал вышестоящих, агитируя их создать в Берлине центр, подобный венскому. После метких и саркастических слов Гитлера по отношению к демократическим странам, которые сочувствуют евреям лишь на словах, а на деле отказывают им во въезде, в столице Германии все же был сформирован «Имперский Центр по еврейской эмиграции». Здесь речь шла уже о принудительном переселении польских евреев и последующей их ликвидации. Занимался вопросом, конечно же, Эйхман.

Итогом станет масштабная сеть лагерей и гетто на оккупированных территориях в Западной Европе и на Востоке, созданных в основном для уничтожения эмигрантов. Стоит отметить, что сотрудник гестапо, наряду с ивритом и идишем, увлеченно изучал и химию. В ходе опытов он пытался добиться такой сочетаемости и концентрации удушающего газа, который смог бы за раз убить как можно больше ненавистных пленников. Вот такая вот была фанатичная «преданность делу».

Лагеря для переобучения для «польских неарийцев»

После того, как Польша была присоединена к нацистской Германии, Третий Рейх вместе с землей получил в придачу и порядка 2-х миллионов евреев. Куда их девать, никто не знал, ведь с захватом все новых территорий и количество нежелательных лиц будет прибывать соответственно. В народе ходили слухи, что возможно вскоре рядом с Краковым образуется некое «еврейское государство», а неподалеку от Люблина сформируют так называемое «имперское гетто». В предполагаемую резервацию планировалось свозить всех европейских «жидов». А пока польские евреи принудительно давали свое согласие на переезд в «лагеря для переобучения», дабы освободить районы, предназначенные для ариизации.

Набитые людьми вагоны прибывали в лагерь Ниско, расположенный на реке Сан, а также в лагерь, базирующийся на противоположном берегу. С собой можно было взять не более 50 кг багажа. Допускалось иметь при себе 2 теплых костюма, 2 пары нижнего белья, 2 пары сапог, зимнее пальто, плащ, рабочую одежду, еду, термос, деньги (не более 200 рейхсмарок) и т.д. Миновать насильственное переселение можно было лишь по двум причинам: болезнь, отраженная в соответствующей справке, и документы, доказывающие намерение эмигрировать в иное государство. Но первоначальный запал прошел, и лагерь был через несколько месяцев закрыт. Значительно позднее – в 40-ом году – все доставленные сюда евреи были возвращены в свои города.

«Мадагаскарская мечта» евреев Европы

Нестандартная идея перевезти евреев на отдаленный остров, где они занимались бы сельскохозяйственным трудом под пристальным надзором, возникла, как ни странно, не в Германии, а в Польше. Мысль оказалась настолько вдохновляющей, что в 38-ом году по инициативе США состоялась международная конференция, на которой решалась судьба неприкаянных юде. Местом проведения стал французский курорт Эвиан. Но громкие заявления и арийские мечты пресса подняла на смех. И только Доминиканская Республика выразила готовность принять гонимый народ. Великобритания же со своей стороны предложила превратить свою Уганду (Восточная Африка) в «еврейскую зону». Экзотический план кинули в топку только в 40-ом году, как раз когда око Гитлера зацепилось за СССР, и было принято решение о нападении.

Почему СССР не стал домом для европейских евреев?

Что же касается иллюзорного еврейского переселения в Биробиджан, то перед «отцом народов» Сталиным вставали сразу две серьезные проблемы:

Каждый новоиспеченный советский еврей мог обернуться фашистским шпионом, да еще и действующим прямо у него под носом. А учитывая, что «стукачество» в то время было в почете, на стол нквдэшникам уже в первый день лег бы не один десяток доносов о подозрительном поведении соседа. Тогда подозреваемых из числа «чистокровных советских граждан» хватало с лихвой, а тут еще польские да немецкие «жиды».

Если позволить вновь прибывшей 2-х миллионной еврейской группе вольно расселиться по территории Советского Союза, то это потребовало бы чудовищных ресурсов, в том числе и КГБ. Попробуй, уследи за всеми. Что же касается Западной Украины и резервата «Биробиджан-на-Амуре», то ни территория, ни сама инфраструктура не были толком подготовлены к такому резкому наплыву гостей.