Омбудсмены прокомментировали историю девушки-инвалида из Старокамышинска

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9 января 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Власти и омбудсмены отметили, что 20-летняя девушка из Копейского реабилитационного центра получит все необходимую медицинскую помощь.

Как сообщали «Аргументы недели», скандал вокруг девушки-инвалида с ДЦП разгорелся из-за заявлений ее тети, по мнению которой ее племяннице не оказывали должного ухода и не кормили в учреждении. Ранее, вместе с двумя сестрами Лиза находилась под опекой тети, проживающей в Полетаево. Как сообщает «Южноуральская панорама», в управлении соцзащиты Сосновского района подчеркнули, что женщина была освобождена от обязанностей опекуна 29 апреля 2018 года.

«В марте и апреле 2018 года сотрудниками соцзащиты были проведены проверки условий проживания трех девочек, - цитирует слова сотрудников управлений «Южноуральская панорама». - В ходе них было установлено, что в доме грязно, вещи разбросаны, постельное белье и одежда также грязные. Однако в целом условия проживания признали удовлетворительными. Оба раза опекуну были даны рекомендации постирать и отгладить вещи, сложить их в шкаф и закупить продукты. Однако очередная плановая проверка в октябре выявила, что данные рекомендации не выполняются». В 2019 году женщина попыталась подать в суд, чтобы признать незаконными результаты проверок, но несовершеннолетние в ходе проверок заявили, что не хотят возвращаться к тете.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», завтра Антон Шарпилов, уполномоченный по правам человека в Челябинской области вместе с Евгенией Майоровой, уполномоченной по правам ребенка, намерены выехать на место, чтобы познакомиться с тетей.

По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, сейчас здоровьем девушки занимаются специалисты. Для полноценного питания ей необходимо установить гастростому.