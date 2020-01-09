Девушку-инвалида из Старокамышинска перевели в современный паллиативный центр

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9 января 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

20-летнюю Елизавету, больную ДЦП, которой оказывался ненадлежащий уход в Копейском реабилитационном центре в поселке Старокамышинск, перевели в современный реабилитационный центр в Челябинске.

Напомним, в средствах массовой информации выступила тетя девушки, которая заявила, что за ее племянницей плохо ухаживали в реабилитационном центре. Отметим, что Лизу изъяли из семьи женщины по решению суда. В ситуацию вмешались областные власти. Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», в учреждении побывал начальник Управления социального обслуживания. Жалоба на плохое питание не подтвердилась, пациентка даже прибавила в весе, но выявился ряд серьезных нарушений. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, девушка не была в полной мере обеспечена средствами реабилитации, например, противопролежневым матрасом.

«11 января мы готовы выехать на место вместе с представителями общественности, уполномоченным по правам человека, чтобы совместно эту ситуацию разобрать, - цитирует слова Ирины Гехт «ЧелябинскСегодня». - Мы заинтересованы в открытости этой ситуации, чтобы нам совершенствовать и наводить порядок в системе долговременного ухода за такими людьми».

Сейчас 20-летняя Лиза находится в одном из паллиативных центров Челябинска.