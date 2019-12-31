"Мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась", - новогоднее обращение Путина

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31 декабря 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Новый 2020 году уже шагает по нашей необъятной России. Первыми Новый год встретили жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. В Камчатском крае Новый год наступил в 15:00 мск. Жители региона первыми увидели поздравление Владимира Путина.

"Мы с вами на пороге третьего десятилетия ХХI века", - сказал Путин перед боем курантов на Камчатке.

Президент РФ Владимир Путин сказал: "Россия живет в бурном и противоречивом времени, но россияне могут сделать все для успешного развития страны. Путин в своем новогоднем обращении сказал, "что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России". "Мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему" - отметил российский лидер и подчеркнул, что от успехов и вклада каждого россиянина зависит будущее всей России.

Путин особо поздравил с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, отметив, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.