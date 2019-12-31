Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась", - новогоднее обращение Путина

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Новый 2020 году уже шагает по нашей необъятной России. Первыми Новый год встретили жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.  В Камчатском крае Новый год наступил в 15:00 мск. Жители региона первыми увидели поздравление Владимира Путина.

"Мы с вами на пороге третьего десятилетия ХХI века", - сказал Путин перед боем курантов на Камчатке.

Президент РФ Владимир Путин сказал: "Россия живет в бурном и противоречивом времени, но россияне могут сделать все для успешного развития страны. Путин в своем новогоднем обращении сказал, "что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России". "Мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему" - отметил российский лидер и подчеркнул, что от успехов и вклада каждого россиянина зависит будущее всей России.

Путин особо поздравил с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, отметив, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ИЧ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон Дробович договорился до того, что сказал о том, что они по одну сторону баррикад с поляками. Скандальное признание прозвучало…

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лия Ахеджакова оценила назначение нового художественного руководителя театра "Современник". Новым худруком "Современника" назначен режиссер Виктор Рыжаков. Он приступит…

Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов. Этапы Кубка мира по биатлону пройдут: в Оберхофе…

//новости ан

Сегодня куранты традиционно пробьют 12 раз, и календарь откроет страницу 2020 года! А 2019 уйдет в историю. Что принесет год Крысы? Сложно сказать! Но каждый из нас…

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

//новости ан

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан