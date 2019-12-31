Как правильно загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось

В новогоднюю ночь все ждут чуда и рассчитывают на то, что загаданное желание сбудется. Названы наиболее эффективные, по словам пользователей интернета, способы отправить "запрос во Вселенную".

Многие знают лишь об одном традиционном методе: когда бьют куранты, написать желание на бумаге, сжечь записку, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его.

Существуют, однако, и другие способы загадать заветное желание. В частности, можно взять пример с испанцев и съесть 12 виноградин, пока бьют часы. При этом необходимо думать о своей мечте.

Второй метод потребует подготовки: следует нарисовать яркими красками на большом листе свою мечту. Затем бумагу нужно свернуть и перевязать красной лентой, а после этого запечатать рулон воском, чтобы он попал и на сам рулон, и на ленту. На теплом воске рекомендуется написать свои инициалы, а затем повесить "желание" на елку. В новогоднюю ночь рулон нужно снять с дерева и спрятать в укромное место. Когда нарисованное сбудется, бумагу необходимо развернуть.

Третий способ тоже подойдет для творческих людей. Предлагается красиво оформить небольшую коробочку, написать на листе желание и положить его внутрь. Коробку следует повесить на ель, а за пять минут до наступления Нового года нужно прикоснуться к ней левой рукой и произнести: "Желание тайно, но станет реально". Затем нужно снять коробочку с ели и держать ее в руках до последнего удара курантов. Записку после этого нужно отправить в открытое окно, а коробку сохранить.