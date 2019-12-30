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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кремль отказался вмешиваться в историю с осквернением флага РФ перед саммитом в Париже

, 23:03 [ «Аргументы Недели», , ]

Кремль отказался вмешиваться в историю с осквернением флага РФ перед саммитом в Париже
скриншот youtube-видео, снятого перед саммитом "нормандской четверки" в Париже

Администрация Президента РФ заявила, что глава государства не может вмешиваться в ситуацию с осквернение флага РФ. Скандал произошел в Париже, когда там проходил саммит «нормандской четверки». Украинские националисты публично разорвали российский флаг на глазах у журналистов. Видео появилось в интернете.

Российские журналисты ожидали, когда их начнут запускать в Елисейский дворец. В этот момент и произошел скандал. Неожиданно появились украинские националисты. Они обрушились с агрессивной критикой на российских корреспондентов, а потом разорвали флаг России.

Кто-то из присутствовавших снял произошедшее. Видео появилось на youtube. Это спровоцировало скандал.

Действия украинских националистов можно квалифицировать как надругательство над государственными символами РФ. В связи с этим корреспондент АН направил запрос в адрес Администрации Президента РФ. В письме было сформулировано предложение дать произошедшему юридическую оценку и если в действиях националистов будет выявлены признаки преступления, инициировать возбуждение уголовного дела.

«Выполнение Президентом Российской Федерации функции гаранта прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной частью 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации, не даѐт ему право на вмешательство в деятельность иных органов государственной власти», — таков был ответ из Кремля.

 

ВИДЕО САМОГО ИНЦИДЕНТА

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