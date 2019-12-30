Стартовала продажа «единого билета» из Краснодара в Сочи

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30 декабря 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Единый билет на автобус и электричку из Краснодара в Сочи начали продавать 30 декабря.

Поезда с середины января до конца апреля пустили в объезд через Тихорецк и Кропоткин из-за ремонта путей в районе Горячего Ключа. «Ласточки» на этом направлении будут временно ходить только между станциями Роза Хутор и Туапсе.

Проезд из Краснодара в Сочи будет на двух видах транспорта — от Краснодара до Туапсе на автобусе и от Туапсе до Сочи на «Ласточке».

По данным пресс-службы АНО «Единой транспортной дирекции», из краевой столицы автобусы будут отправляться от ж/д вокзала. В Туапсе пассажиров довезут до железнодорожной станции, после чего они смогут пересесть в поезд. Сообщается, что расписания двух видов транспорта состыкованы. «Единые билеты» будут действовать в обоих направлениях.

Стоимость «автобусной» части билета составит 425 рублей. Компания будет организовывать перевозки с 15 января по 27 апреля 2020 года.