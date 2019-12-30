В России могут создать авиакомпанию для ДФО

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30 декабря 2019, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В России могут создать специальную авиакомпанию для решения проблем транспортной доступности Дальнего Востока. Над задачей работают сразу несколько ведомств.

В разработке проекта участвуют Минпромторг, Росавиация, Минтранс и Минэкономразвития, а также некоторые банки. Сейчас для решения проблемы в стране действуют «плоские» тарифы с фиксированной стоимостью.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей», - рассказал сенатор Иван Абрамов.