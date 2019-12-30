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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России могут создать авиакомпанию для ДФО

, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В России могут создать авиакомпанию для ДФО
Фото: pixabay.com

В России могут создать специальную авиакомпанию для решения проблем транспортной доступности Дальнего Востока. Над задачей работают сразу несколько ведомств.

В разработке проекта участвуют Минпромторг, Росавиация, Минтранс и Минэкономразвития, а также некоторые банки. Сейчас для решения проблемы в стране действуют «плоские» тарифы с фиксированной стоимостью.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей», - рассказал сенатор Иван Абрамов.

АБ

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